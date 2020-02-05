От шахмат и пения до плавания и тенниса. Центр «Активное долголетие» открылся в Красногорске

Танцевальные залы, кабинеты для творчества и бассейн. Теперь все это доступно пенсионерам Красногорска, там открылся центр «Активное долголетие».

Вместе с участниками клуба «Активное долголетие» центр торжественно открыла глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

«Мы стараемся, чтобы в каждой территории нашего округа была возможность для участия в программе «Активное долголетие». Творческие кружки и спортивные секции работают на базе учреждений культуры и спорта округа. Уверена, новый центр «Активное долголетие» станет центральной площадкой и местом притяжения для жителей красивого серебряного возраста, — подчеркнула Эльмира Хаймурзина.

Она отметила, что в Красногорске пенсионеры могут заниматься разнообразными активностями — от шахмат и пения до скандинавской ходьбы, плавания и тенниса.

На занятия в центр «Активное долголетие» в Красногорске уже записались более 300 человек.

«Это чудесный центр. Мы очень благодарны администрации за то, что они нашли помещение, которое прекрасно расположено, сделали качественный ремонт. Я хожу на физкультуру, на занятия по улучшению памяти, занимаюсь скандинавской ходьбой, на плавание записалась. Слышала по кружку живописи отзывы очень хорошие. Еще бы хотелось побывать на экскурсиях. В общем, много интересных занятий, даже жаль, что везде невозможно успеть», — сказала участница программы «Активное долголетие» Наталья Колесник.

Центр «Активное долголетие» открылся на улице Заводская, дом 4. С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке или по телефону +7 (925) 360-07-04.

Посмотреть полный список учреждений Красногорска, где действует программа «Активное долголетие», можно на сайте администрации городского округа.