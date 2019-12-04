Домашняя атмосфера, встреча со звездой и планы на будущее. Центр «Активное долголетие» открыли в Долгопрудном

В Долгопрудном открылся новый, седьмой по счету в Подмосковье, центр «Активное долголетие». Здесь бабушки и дедушки могут не только заниматься физическими активностями, но и поговорить с психологом, изучить иностранный язык или подружиться с компьютером. А еще — поправить семейное положение. Дружественную и домашнюю атмосферу открытия центра оценил корреспондент «360».

В расписании клуба нет свободного места: английский язык, компьютерная грамотность, йога, танцы, пение и даже психологические тренинги. Если человек пришел в 10 утра, шансов уйти домой до 7 вечера практически нет — столько всего интересного. Пенсионеры могут выбрать активности на любой вкус.

Скоро у центра появится и собственное медиа — канал на Youtube под названием «Долголетие Долгопрудный». Ведет его Ирина Бурина — она и за оператора, и за монтажера, ее голос звучит и за кадром. Контент еще в работе — уже отснято 18 видео, так что материала много и первые подписчики — не за горами.

Источник фото: телеканал «360»

Правда, есть у центра и недостаток — слишком мало дедушек.

«Мало дедушек, да, будем пополнять! Здесь давно жизнь была для общественных организаций, но это совершенно другой уровень работы со старшим поколением», — сказала глава городского округа Долгопрудный Александра Кочетинина.

Источник фото: телеканал «360»

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Танцы, пение, игры, скандинавская ходьба — все это объединяет людей серебряного возраста и позволяет им не только получить новые навыки, но и найти друзей. И не только друзей.

«Я здесь, чтобы научиться работать на компьютере и найти знакомых. Сделать семейное положение более устойчивым», — пошутил участник курса по компьютерной грамотности Александр Иванович.

Кстати сделать семейное положение более устойчивым попытался не только Александр Иванович. Несколько барышень-участниц «Активного долголетия» обступили известного музыканта Виктора Рыбина.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь все просто, без пафоса: пришли, сели, пообщались. Только к этому нужно привыкнуть», — отметил Рыбин.

Еще здесь по-домашнему уютная атмосфера: в заваркином клубе пенсионеры варят глинтвейн и пекут домашние пирожки. Благодаря этому открытие клуба проходит тепло и максимально по-домашнему. И здесь уже думают, как его масштабировать.

«Действительно, мы уже сегодня задумываемся о возможности расширения, потому что у нас 26 тысяч пенсионеров, и это помещение не сможет охватить такое количество наших жителей, поэтому мы расширяем площадки. Мы планируем эту тему широко культивировать и развивать», — рассказала глава городского округа Долгопрудный Александра Кочетинина.

Источник фото: телеканал «360»

Это правильно, ведь потом этот опыт нужно будет передавать в другие округа Подмосковья. Что же касается посетителей центра, они активно строят планы на будущее, сейчас на повестке дня не только Новый год, но и февральский бал в исторических декорациях.