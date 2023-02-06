Подмосковье 06 февраля 2023, 18:42 Цена на ряд товаров снизится в Подмосковье

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В текущем году в Подмосковье прогнозируется снижение цен на определенную продукцию, однако, отдельные категории товаров могут незначительно подорожать. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Если говорить о примерных прогнозах, то, отталкиваясь от тенденций по 2022 году, повышение цен на отдельные категории товаров может быть в этом году незначительным — несколько процентов от стоимости», — отметил Филимонов.

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Он подчеркнул, что цена продукции, выпускаемой подмосковными предприятиями, будет снижаться. Это касается и сельхозпродукции.

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«В случае, к примеру, обнаружения дефицита на полке в магазине, мы подаем сигнал в торговую сеть, которая после его получения оперативно доставляет из своих ближайших оптово-распределительных центров, то есть складов, необходимый продукт», — добавил министр.

Сейчас Московская область еженедельно следит за уровнем цен в магазинах региона по 52 позициям основных товаров.

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