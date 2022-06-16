Цена «борщевого набора» снизилась в Подмосковье

В данный момент в Подмосковье проводится проверка цен 58 продовольственных и непродовольственных товаров в более чем четырех тысячах магазинов.

Комитет Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку провел заседание, посвященное мониторингу цен на базовый продуктовый набор в рамках обеспечения продовольственной безопасности Подмосковья.

Совместная работа Министерства сельского хозяйства, прокуратуры и управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области является эффективной мерой для регулировки цен. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Керселян.

«Наша плодотворная совместная работа принесла положительные результаты: по данным Росстата, впервые начиная с прошлого лета нам удалось достичь нулевого уровня роста цен», — отметил Керселян.

В мониторинге задействованы 250 сотрудников в 60 городских округах Подмосковья. Колебание цен отмечено незначительное — по всем позициям не более 1%.

Кроме того, продолжается работа по сбору запасов в 11 крупных федеральных торговых сетях. По словам представителей регионального Минсельхоза, запасы на данный момент в норме, пополняются своевременно.

На овощи, которые пользуются самым большим спросом (так называемый борщевой набор), цены снизились.

«Допустим, цена на капусту раннюю снизилась на 25%. Снижение цен отмечается по многим позициям „борщевого набора“», — сказал представитель крупной торговой розничной сети.

Спикеры заседания отметили сокращение ассортимента продукции в категории непродовольственных товаров на 23%. Это связано с тем, что торговые дискаунтеры меняют модель бизнеса, делая акцент на наиболее востребованных товарах.

«Мы больше не наблюдаем ажиотажный спрос, который был в феврале. Установлено, что треть покупателей стали приобретать меньше товаров повседневного спроса. А это значит, что ситуация стабилизировалась», — подчеркнул замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.