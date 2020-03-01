Целый столб с подарками и сотни блинов. Как в Рошале отметили широкую Масленицу

Блинами с фруктами, вареньем, капустой и картошкой угощали сегодня гостей на фестивале в Рошале. Над кулинарными изысками мастера трудились всю ночь. Казалось бы, чем еще сегодня можно удивить гурмана? Разноцветными блинами или, например, съедобным платьем. Участвовали в фестивале 10 коллективов.

Источник фото: телеканал «360»

Над коллективной работой под названием «Блинный переполох» трудился весь детский сад №7. Воспитатели и родители осуществили самые заветные мечты в выпечке. Папы соорудили танки, мамы — настоящие блинные букеты.

«Мы встречаем весну, провожаем зиму! Все родители и воспитатели очень готовились к этому празднику, и дети помогали, разучили частушки. Вот видите, мы поем, всех зазываем, зиму провожаем, весну закликаем. Угощаем блинами. Посмотрите какие! Красивая барыня, розочки, колодцы», — делится воспитатель ДОУ № 7 Рошаля Татьяна Смирнова.

Источник фото: телеканал «360»

К блинному марафону присоединился и временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Щепин. Фирменные блины (а их было сделано немало) жители оценили.

Источник фото: телеканал «360»

Секрет рецепта Дмитрий Александрович не раскрыл, но рассказывал очень аппетитно.

«Попечь я могу, а тесто делает всегда супруга, поэтому, наверное, у нее что-то есть, потому что у моей супруги всегда блины очень вкусные», — сказал врип главы г. о. Рошаль Дмитрий Щепин.

Источник фото: телеканал «360»

А для тех, кто наелся, приготовили традиционные русские народные забавы: кулачные бои, перетягивание каната. А самые сильные и ловкие с переменным успехом пробовали забраться на столб за подарками.

Кульминацией праздника по традиции стало сожжение чучела.