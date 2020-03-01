Целый столб с подарками и сотни блинов. Как в Рошале отметили широкую Масленицу
Над коллективной работой под названием «Блинный переполох» трудился весь детский сад №7. Воспитатели и родители осуществили самые заветные мечты в выпечке. Папы соорудили танки, мамы — настоящие блинные букеты.
«Мы встречаем весну, провожаем зиму! Все родители и воспитатели очень готовились к этому празднику, и дети помогали, разучили частушки. Вот видите, мы поем, всех зазываем, зиму провожаем, весну закликаем. Угощаем блинами. Посмотрите какие! Красивая барыня, розочки, колодцы», — делится воспитатель ДОУ № 7 Рошаля Татьяна Смирнова.
К блинному марафону присоединился и временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Щепин. Фирменные блины (а их было сделано немало) жители оценили.
Секрет рецепта Дмитрий Александрович не раскрыл, но рассказывал очень аппетитно.
«Попечь я могу, а тесто делает всегда супруга, поэтому, наверное, у нее что-то есть, потому что у моей супруги всегда блины очень вкусные», — сказал врип главы г. о. Рошаль Дмитрий Щепин.
А для тех, кто наелся, приготовили традиционные русские народные забавы: кулачные бои, перетягивание каната. А самые сильные и ловкие с переменным успехом пробовали забраться на столб за подарками.
Кульминацией праздника по традиции стало сожжение чучела.