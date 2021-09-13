Участники акции «Наш лес. Посади дерево» в Видном высадили целую аллею вдоль реки

В Ленинском городском округе Подмосковья прошла акция «Наш лес. Посади своё дерево». Всего озеленение охватило 29 площадок, добровольцы высадили более полутора тысяч саженцев.

Первой остановкой для волонтеров стал микрорайон Купелинка. Там жители создали целую аллею, они высадили деревья и кусты на живописном берегу реки. Участники акции отметили, что очень важно привлекать к таким работам детей. Ведь если ребенок высадил дерево, вряд ли потом он просто так сможет его спилить, обломать, повредить. Усиливается связь человека с природой.

Площадку для высаживания деревьев и кустов подготавливали заранее. От участников акции требовалось немного: просто вовремя прийти, надеть перчатки и приняться за работу. Людям объясняли несложный план действий. Сначала нужно опустить саженец в лунку, потом засыпать ее землей и в завершение полить. Школьники отметили, что могли бы справиться с задачей по озеленению даже без подсказок.

Ученики школ посадили три дерева, на каждом из них оставили бирки со своими именами. Ученики считают, что так им будет удобнее в будущем ухаживать за деревьями. Пока они еще не обрели свою форму, узнать их непросто — но дети собираются поливать саженцы и следить за их состоянием. Потом просто наблюдать, какими красивыми выросли растения.