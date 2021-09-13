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    13 сентября 2021, 01:02

    Участники акции «Наш лес. Посади дерево» в Видном высадили целую аллею вдоль реки

    Ирэна Вороник

    В Ленинском городском округе Подмосковья прошла акция «Наш лес. Посади своё дерево». Всего озеленение охватило 29 площадок, добровольцы высадили более полутора тысяч саженцев.

    Участники акции «Наш лес. Посади дерево» в Видном высадили целую аллею вдоль реки

    Первой остановкой для волонтеров стал микрорайон Купелинка. Там жители создали целую аллею, они высадили деревья и кусты на живописном берегу реки. Участники акции отметили, что очень важно привлекать к таким работам детей. Ведь если ребенок высадил дерево, вряд ли потом он просто так сможет его спилить, обломать, повредить. Усиливается связь человека с природой.

    Площадку для высаживания деревьев и кустов подготавливали заранее. От участников акции требовалось немного: просто вовремя прийти, надеть перчатки и приняться за работу. Людям объясняли несложный план действий. Сначала нужно опустить саженец в лунку, потом засыпать ее землей и в завершение полить. Школьники отметили, что могли бы справиться с задачей по озеленению даже без подсказок.

    Ученики школ посадили три дерева, на каждом из них оставили бирки со своими именами. Ученики считают, что так им будет удобнее в будущем ухаживать за деревьями. Пока они еще не обрели свою форму, узнать их непросто — но дети собираются поливать саженцы и следить за их состоянием. Потом просто наблюдать, какими красивыми выросли растения.