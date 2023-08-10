Подмосковье 10 августа 2023, 15:35 Целевое использование 7 тысяч земельных участков проверили в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Сотрудники администрации Солнечногорска совместно с представителями налоговых органов проверили содержание почти семи тысяч сельскохозяйственных земель с начала года. Владельцев угодий, допустивших нецелевое использование участков, ждет повышение налоговой ставки в 2024 году.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Всего выявлено более пяти тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые используются не по назначению. Собственников ждет увеличение ставки земельного налога с 0,3% до 1,5%. Перерасчет уже сделали по более чем 2,5 тысячи участков.

Реклама

«Основанием для применения повышенной налоговой ставки на земельный участок будет являться использование участка не по целевому назначению. А именно: произрастание борщевика, использование земли в целях предпринимательской и коммерческой деятельности. Все выявленные нарушения фиксируются», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Так, в 2022 году бюджет городского округа Солнечногорск пополнился на 180 миллионов рублей по этим статьям налогообложения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».