Еще 500 целевиков от Подмосковья поступили в медицинские вузы

В этом году 500 человек поступили в медицинские вузы на целевое обучение от больниц Подмосковья. А значит, в будущем они станут новыми сотрудниками областных медицинских центров.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, программа по целевому обучению важна для региона. Студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы Светлана Стригункова. По ее словам, самое востребованное направление обучения — лечебное дело. Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. По результатам всех вступительных испытаний больше всего целевиков — 210 — поступили в РНИМУ имени Пирогова. Следом идут Первый ММУ имени Сеченова и МГМСУ имени Евдокимова.