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    26 августа 2021, 13:46

    Еще 500 целевиков от Подмосковья поступили в медицинские вузы

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В этом году 500 человек поступили в медицинские вузы на целевое обучение от больниц Подмосковья. А значит, в будущем они станут новыми сотрудниками областных медицинских центров.

    Еще 500 целевиков от Подмосковья поступили в медицинские вузы | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, программа по целевому обучению важна для региона.

    Студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, самое востребованное направление обучения — лечебное дело.

    Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. По результатам всех вступительных испытаний больше всего целевиков — 210 — поступили в РНИМУ имени Пирогова.

    Следом идут Первый ММУ имени Сеченова и МГМСУ имени Евдокимова.