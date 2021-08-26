26 августа 2021, 13:46
Еще 500 целевиков от Подмосковья поступили в медицинские вузы
В этом году 500 человек поступили в медицинские вузы на целевое обучение от больниц Подмосковья. А значит, в будущем они станут новыми сотрудниками областных медицинских центров.
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, программа по целевому обучению важна для региона.
Студенты-целевики после окончания обучения вернутся работать в наши больницы
Светлана Стригункова.
По ее словам, самое востребованное направление обучения — лечебное дело.
Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. По результатам всех вступительных испытаний больше всего целевиков — 210 — поступили в РНИМУ имени Пирогова.
Следом идут Первый ММУ имени Сеченова и МГМСУ имени Евдокимова.