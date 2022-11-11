Подмосковье 11 ноября 2022, 00:11 «Цель — стать чемпионкой мира по шахматам». Школьница из Балашихи поделилась секретом подготовки к турнирам

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Школьница из Балашихи стала чемпионкой Москвы по быстрым шахматам среди девочек до 11 лет год назад. Этот кубок принес ей первый титул в шахматах. Цели у девочки глобальные — стать гроссмейстером, чемпионкой мира по шахматам. Главным тренером и наставником Любы Фроловой является ее папа — Виталий.

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«Вот этот кубок Люба завоевала на прошлой неделе. Это самая ценная награда, пожалуй, в ее жизни, поскольку кубок вручал лично глава города. Турнир был посвящен Дню народного единства. Турнир собрал 63 участника, несмотря на это, Люба, будучи третьеклассницей, завоевала там первое место», — рассказывает Виталий Фролов.

В кабинете шахмат Люба проводит большую часть своей жизни. После школы идет сюда, занимается каждый день в среднем по четыре часа. Здесь же делает домашнее задание.

Сейчас у Любови второй взрослый разряд по шахматам, в ближайшее время рассчитывает оформить первый.

Любимая шахматная дисциплина девочки — блиц. Это самая быстрая версия игры, продолжительность не больше 10 минут. При подготовке к турнирам у нее есть свой секрет.

«Нужно выспаться, если ты чувствуешь себя уставшим, то нужно попить апельсинового сока, потому что он взбадривает твой мозг, и он как-то лучше работает, он пробуждается. Папа говорит, что лучше не играть перед турниром партии, потому что ты тратишь все свои силы на партии неважные. А вот на турнир надо тратить по-настоящему силы», — делится шахматистка Любовь Фролова.

За несколько лет шахматисткой в общей сложности сыграно уже почти 300 турниров. Во всероссийском рейтинге в своем возрасте по всем шахматным дисциплинам Любовь Фролова — на первом месте.

«Вообще у меня цель — стать гроссмейстером, чемпионкой мира по шахматам, а дальше я хочу стать детским шахматным тренером, когда я это все уже выполню», — рассказала о своих планах Любовь Фролова.

Времени на отдых практически нет, сейчас она готовится к московскому турниру, а в апреле — к чемпионату России. Как говорит папа Любы, они реализуют проект под названием «Вернем женскую шахматную корону в Россию».