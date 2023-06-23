Подмосковье 23 июня 2023, 21:50 «Цель — перемены к лучшему». Андрей Воробьев встретился со штабом общественной поддержки Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о важности сохранения диалога с жителями Телеканал «360»

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Ставший кандидатом на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев провел первую встречу со штабом общественной поддержки, куда вошли известные общественные деятели, врачи, журналисты, спортсмены и военные. Действующий глава региона назвал собравшихся самыми вовлеченными людьми в процессы которые происходят в Подмосковье и всей России.

«Цель нашей команды — перемены к лучшему, добрые перемены. Чтобы дети получали качественное образование, и здравоохранение было на должном уровне, транспорт развивался. Понятно, что проблем много, но самое главное, чтобы они решались», — заявил он.

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Андрей Воробьев подчеркнул, что самое главное — сохранить диалог с жителями Московской области и доступно и честно рассказывать обо всем, что волнует людей. На этом строится доверие.

«Каждый знает — если есть проблема, можно напрямую написать о ней в мои соцсети, на почту или сказать при встрече на улице. Еще важно рассказывать жителям о наших планах по развитию региона простым и доступным языком», — заявил губернатор Подмосковья

Вошедшая в штаб общественной поддержки кандидата Андрея Воробьева главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян поздравила всех жителей Подмосковья с тем, что действующий руководитель региона решил снова выдвинуть свою кандидатуру.

«У меня нет сомнений, что жители вас выберут. Мы живем в Подмосковье всей нашей огромной семьей. И каждый день наслаждаемся удобством, чистотой, красотой, инфраструктурой, потрясающими возможностями для развития детей, для развлечений, работы, обучения, для любого уровня образования, лечения», — заявила она.

Симоньян добавила, что Андрея Воробьева знают все жители Московской области, как ответственного, сопереживающего и неравнодушного человека и настоящего патриота.

«Наш губернатор совершенно искренне и с болью переживает за страну, за Родину — как все мы. Вам предстоит „тяжелая ноша“, но мы по опыту знаем, что она вам по плечу», — добавила главный редактор RT.

Со словами благодарности к Андрею Воробьеву обратился участник специальной военной операции Илья Хахриков. Он заявил, что вернувшиеся домой добровольцы получили серьезную поддержку и помощь. Он пояснил, что в Подмосковье их обеспечили протезированием и качественным лечением. Кроме того, в стороне не остались их семьи.

«Это большая работа и ее ценят те, кто с этим сталкивается», — подчеркнул он.

Кандидатуру Андрея Воробьева выдвинули на пост губернатора Московской области на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Заседание прошло в Красногорске 14 июня. Кандидатуру действующего руководителя региона поддержали 380 делегатов.

Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня — с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» в срок с 24 июля по 4 сентября.