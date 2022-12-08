Подмосковье 08 декабря 2022, 22:03 «Цель — переход к нулевому захоронению». Подмосковье стало лучшим регионом России в сфере обращения с отходами Подмосковье победило в номинации «Лучший регион РФ в сфере обращения с отходами»

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Московская область по итогам 2022 года заняла первое место в номинации «Лучший регион РФ в сфере обращения с отходами». Следующим шагом для региона станет развитие вторичной переработки и организация технопарков предприятий для глубокой переработки отходов, рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он отметил, что «Зеленая премия» — это знаковое событие для всей отрасли. Поскольку, с одной стороны, она представляет собой подведение итогов работы за прошедший год, оценку достижений в создании отрасли по обращению с отходами. А с другой — это возможность пообщаться с коллегами на тему экологии, обменяться опытом и выстроить дальнейшие планы работы, заметил Велиховский.

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«Следующий наш шаг — развитие вторичной переработки, организация технопарков предприятий для глубокой переработки отходов. Основная цель — формирование в Подмосковье экономики замкнутого цикла и, согласно задачи национального проекта „Экология“, переход к нулевому захоронению отходов», — заявил региональный министр ЖКХ.

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Реформа по обращению с ТКО — это приоритетная задача министерства. Реализация проекта в регионе проходит с 2019 года. В Подмосковье каждый год перерабатывается 7,5 миллионов тонн отходов — это составляет порядка 20% от всех образующихся отходов в стране.

Переход на новую систему обращения с отходами позволил закрыть все 39 полигонов ТКО старого формата, а также запустить 11 современных и высокотехнологичных комплексов по переработке.

В 2022 году получено свыше трех тысяч заявок, отметила зампред правительства Виктория Абрамченко. Это, по ее словам, в три раза больше, чем в прошлом году. География самая широкая, охватывает всю Россию.

Исследование провела публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Она оценила эффективность реализации реформы по обращению с ТКО. Эксперты основывались на статистических показателях и результатах социального опроса россиян.