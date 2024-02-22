Подмосковье 22 февраля 2024, 11:27 Цех термической обработки запустили на машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве Телеканал «360»

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Новый участок термической обработки деталей запустили на Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве. Оборудование приобрели при поддержке государства.

Ранее участок термической обработки на заводе был небольшим. Чтобы нарастить мощности, потребовалось запустить практически новый цех. Завод получил льготный займ в размере 1,45 миллиарда рублей. Благодаря финансированию Фонда развития промышленности часть заготовительного цеха модернизировали и установили отечественное оборудование. Закалять будут в первую очередь детали редукторов: зубчатые колеса и вал-шестерни.

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«Мы делаем деталь, которая будет бегать до миллиона километров, то есть на жизненный цикл самого редуктора. Вагоны метро будут бегать 20 лет, электропоезда в регионах — 40 лет», — рассказал технический директор Демиховского машиностроительного завода Алексей Першин.

Сейчас предприятие занимается изготовлением деталей для электропоезда «Иволга».

«Новый продукт идет по программе суверенизации на электропоезд „Иволга“. Моторный редуктор состоит из двигателя и редуктора. Двигатель на одном из наших предприятий холдинга мы уже освоили, теперь необходимо освоить редуктор», — отметил генеральный директор Демиховского машиностроительного завода Владимир Чекалин.

В этом году завод планирует выйти на расчетную производственную мощность — 600 редукторов в год. Он станет одним из первых предприятий в России, освоивших выпуск этих сложных компонентов подвижного состава.

«Это импортозамещение, технологическая независимость, но самое главное — это новые проекты и создание новых рабочих мест», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

На память об открытии цеха главе округа подарили сувенир в виде шестеренки. Это большое зубчатое колесо — одно из составляющих нового редуктора.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей, работающих в регионе.

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