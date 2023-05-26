Подмосковье 26 мая 2023, 11:27 Цех по производству пуговиц и молний для одежды построят в Балашихе Застройщик ООО "Главкур"

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Компания «Главкур» построит в Балашихе производственное здание, где будут выпускать швейную фурнитуру. Разрешение на начало работ выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Площадь здания составит 800 «квадратов». Здесь начнут производить пуговицы, молнии, кнопки, пряжки, крючки и другую фурнитуру, необходимую для пошива одежды. Помещение разделят на технологический цех, зону хранения и административную часть. Реализация проекта принесет Балашихе 14 рабочих мест.

Центр содействия строительству будет сопровождать проект и поможет инвестору быстрее получить необходимые документы, разрешения и согласования. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.