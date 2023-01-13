Подмосковье 13 января 2023, 23:32 Цех по производству комплектующих тормозной системы достроят в Орехово-Зуево в 2023 году

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В Орехово-Зуево продолжается строительство цеха по производству комплектующих тормозной системы. Его планируют завершить к третьему кварталу этого года.

Предприятие площадью более шести тысяч квадратных метров возводят в деревне Губино. Главгосстройнадзор Московской области уже провел плановую проверку на объекте.

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«На предприятии планируют изготавливать импортозамещающую продукцию: комплектующие тормозной системы прицепов и полуприцепов», — уточнил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Здание цеха войдет в состав машиностроительного завода «Тонар» — крупнейшего российского производителя прицепной и полуприцепной техники. Предприятие сможет обеспечить рабочими местами более 100 человек.

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