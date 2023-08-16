Подмосковье 16 августа 2023, 12:17 Цех по обработке металлов создаст 100 рабочих мест в Электроуглях Фото пресс-службы го Богородский

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В Богородском округе построят комплекс обработки металлов центра «Электроугли» на двух участках, предоставленных по программе «Земля за один рубль», к возведению приступят в конце 2024 года. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что благодаря предприятию в муниципалитете создадут 100 новых рабочих мест.

«Проектная мощность первого комплекса, который построит группа компаний „Металлсервис“ в Подмосковье, составляет 90 тысяч тонн в год. Инвестиции в запуск предприятия, который запланирован в 2026 году, оцениваются в 2 миллиарда рублей», — подчеркнула зампред.

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Проект станет одним из этапов масштабной инвестиционной программы в области металлообработки. Соглашение о строительстве комплекса подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и представитель промышленного центра «Электроугли» Олег Тюрпенко на ПМЭФ-2023.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, для предприятия в Электроуглях подобрали два участка площадью свыше 14 гектаров.

«Продукция промышленного центра востребована, основной потребляющей отраслью выступают промышленное гражданское и индивидуальное жилищное строительство. Напомню, что, подав заявку, землю участники программы импортозамещения получают буквально за три недели, 20 календарных дней», — добавила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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