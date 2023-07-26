Подмосковье 26 июля 2023, 10:57 Цех металлообработки построят в Домодедове ООО Технопарк «Импульс»

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Цех металлообработки технопарка «Импульс» построят в селе Растуново в Домодедове. Проведение работ одобрило Минжилполитики Подмосковья.

Площадь здания составит 2459 квадратных метров. Там будут изготавливать гидромолоты, ковши и другое навесное оборудование. Там смогут получить работу 37 человек.

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Технопарк занимается производством навесного оборудования для дорожно-строительной и коммунальные техники, а также гидромолотов с 2010 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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