26 июля 2023, 10:57
Цех металлообработки построят в Домодедове
Цех металлообработки технопарка «Импульс» построят в селе Растуново в Домодедове. Проведение работ одобрило Минжилполитики Подмосковья.
Площадь здания составит 2459 квадратных метров. Там будут изготавливать гидромолоты, ковши и другое навесное оборудование. Там смогут получить работу 37 человек.
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Технопарк занимается производством навесного оборудования для дорожно-строительной и коммунальные техники, а также гидромолотов с 2010 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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