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02 сентября 2022, 11:22

Цех маркировки косметики построят в Солнечногорске до конца года

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Российский бренд косметики ART-VISAGE расширит производство и создаст в Солнечногорске цех по маркировке продукции. Он появится в селе Пешковское до конца 2022 года. Об этом сообщили в Центре содействия строительству.

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Благодаря маркировке можно узнать информацию о товаре — его название, состав и другое. По закону она должна быть на каждом выпускаемом в России продукте.

В цехе в Солнечногорске будет работать почти полностью автоматизированная техника. Его открытие позволит трудоустроиться еще 15 жителям области. В строительство инвестируют около 55 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какими станут рынки в Подмосковье. Их запланировали привести к современному стандарту.

Солнечногорск

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