Цех как футбольное поле. Самый крупный в Подмосковье хлебный завод откроют под Подольском

Под Подольском завершают строительство крупнейшего в Подмосковье хлебного завода. Размер цехов сравним с футбольным полем, а объем производства — порядка 330 тонн продукции в день. Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» откроют к осени.

Он займет участок площадью 40 тысяч квадратных метров. Там сделают преимущественно автоматизированное производство, а не ручное.

Завод почти готов. Осталось завершить внутреннюю отделку и смонтировать оборудование. Выпечкой будут кормить регион, столицу и другие города.

«Мы сейчас в активной фазе монтажа трех линий производства и нарезного батона», — уточнил директор предприятия Андрей Коркин.

Сначала — хлеб и шоколадные вафли. А когда завод заработает в полную мощность, откроют производство печенья, конфет и зефира. Первую продукцию можно будет попробовать в августе или сентябре.

Максимальный запуск линий там запланировали на конец 2022 года, сказал генеральный директор холдинга Дмитрий Козлов.

Одна из основных идей завода — максимальная автоматизация. Мы создадим 1200 рабочих мест, но для таких объемов это немного Дмитрий Козлов.

А еще на заводе планируют проводить и экскурсии. По догадкам руководства, особенно популярным станет кондитерский цех.

Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Например, зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов рассказал, что в индустриальном парке «Лыткарино» появится новый завод. Он будет выпускать интерактивное оборудование.