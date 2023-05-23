Подмосковье 23 мая 2023, 13:33 Цех для импортозамещения в сфере машиностроения построили в деревне Губино Застройщик ООО Машиностроительный завод "Тонар"

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Производственный цех машиностроительного завода «Тонар» достроили в деревне Губино Орехово-Зуевского округа. Разререшение на ввод выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Здание предназначено для производства комплектующих тормозной системы грузового автотранспорта. Новый цех позволит заместить импорт в этой категории промышленности.

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В помещении уже установили оборудование, которое сможет выпускать до 50 суппортов в день. Размер инвестиций составил 400 миллионов рублей, при этом реализация проекта принесла Орехово-Зуевскому городскому округу 100 рабочих мест.

Машиностроительный завод «Тонар» — единственный в России производитель технологических самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности, который работает уже более 30 лет. История же завода началась с изготовления прицепов для легковых машин.

Инвестиционный проект строительства цеха в деревне Губино сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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