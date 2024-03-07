Подмосковье 07 марта 2024, 20:55 ЦБ сообщил об уменьшении числа компаний с признаками финансовых пирамид в Подмосковье Медиасток.рф

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Количество компаний с признаками финансовой пирамиды сократилось Московском регионе в 2023 году. Всего выявлено 18 таких организаций, пять из них обнаружили в Подмосковье.

Как рассказали в Главном управлении безопасности Московской области, в прошлом году в регионе выявили 232 мошеннические организации, что оказалось на девять процентов больше, чем в 2022 году. Большинство из них — «черные кредиторы».

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В Подмосковье «черных кредиторов» оказалось 51. По сравнению с 2022 годом их количество выросло на 18%.

В ведомстве посоветовали: прежде чем проводить финансовые операции с какой-либо организацией, нужно проверить ее статус на официальном сайте Банка России и убедиться, что она не включена в список подозрительных компаний.

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