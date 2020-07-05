«Царская коллекция» в усадьбе. Выставку гравюр об истории династии Романовых открыли в Подмосковье

В подмосковном поселке Усово заработала уникальная выставка гравюр императорской династии Романовых. Такую коллекцию собрал герой Первой мировой войны Александр Гершельман. Изначально его дочь передала собрание Калужскому музею, а теперь картины удастся увидеть в усадьбе Ильинское-Усово под Одинцовом.

На выставке представлено более 70 экспонатов. Такая коллекция состоит из гравюр и литографий XIX–XX веков.

А запечатлены на работах первый государь династии Романовых Михаил Федорович, его сын Алексей Михайлович и императрица Екатерина I, а также другие известные личности тех времен. Эта коллекция картин преодолела долгий путь. Ее привезли в страну из Аргентины пять лет назад.

В основном это гравюры. На каждой — портреты великих князей и императоров вплоть до Николая II. В Подмосковье же собрание выставили впервые.

Помимо гравюр, здесь представлены литографии архитектурных зданий, построенных в ту эпоху. Посвящена выставка 300-летию императорского Дома Романовых.

Открытие состоялось при поддержке Министерства культуры и Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Сама выставка стартовала в Подмосковье, но затем она отправится в другие регионы. Это отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Для нас сейчас открытие каждой выставки — это большое событие. Огромная радость, что в рамках федерального проекта „Творческие люди“ стартует эта выставка Ольга Любимова.

Экспозиции расположены в хронологическом порядке, то есть по времени правления императоров. Возле каждой — историческая справка о жизни государственных деятелей. Есть там и картины великих сражений — например, Крымской войны.

В коллекции есть картины последних императоров династии. И, в основном, это работы зарубежных граверов. Они были созданы по миниатюрам живописца Жана Анри Беннера. Однако царскую коллекцию дополнили также экспонатами из частного собрания Александра Ренжина — директора музея императора Николая II.

Все работы представлены гостям в копиях. Оригиналы с 14 июля покажут в музеях Свердловской и Брянской областей, Пермского края и Севастополя. Так, выставка будет представлена в регионах, входящих в общероссийский маршрут «Императорский путь».

А подмосковные жители смогут полюбоваться собранием в музее православного просветительского центра «Усово-Спасское» — там они пробудут до конца ноября.