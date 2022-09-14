Царь-тыкву из Луховиц признали самой большой в России | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 18:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Царь-тыкву из Луховиц признали самой большой в России Тыкву весом почти 800 килограммов вырастили в Подмосковье

Читать 360tv в

Плод труда и заботы фермера Андрея Гусева из Луховиц победил на чемпионате гигантских тыкв в Ульяновске. Подмосковная тыква официально стала самой большой в России.

Зафиксированный вес плода составил 783 килограмма, хотя предварительная оценка и вовсе обещала 975 килограммов. В окружности гигант достигает почти пяти метров.

Реклама

Тыквы, выращенные Андреем Гусевым, бьют рекорды уже не первый год. В 2021 году самый большой плод фермера потянул на 693 килограмма, а в 2018-м — на 645.

Реклама

Опытным путем Андрей определил, что самые большие плоды дает сорт «Гигант Атлантики». К выращиванию овощей у него сложился свой подход: в марте фермер сажает семена и проращивает их дома, затем пересаживает на улицу — под пленку или сразу в теплицу. Из всех плодов он выбирает тот, который растет быстрее остальных, и в дальнейшем уделяет ему больше внимания. Также Андрей выращивает и кабачки: в июле этого года в Книгу рекордов России попал его овощ весом 43,5 килограмма.

После победы в конкурсе гигантская тыква из Луховиц отправится на выставку цветов и растений в подмосковный выставочный центр «Крокус-Экспо», а затем будет выставляться на ВДНХ в Москве.

Луховицы традиционно славятся выращиванием овощей. Летом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии тепличного комбината недалеко от города. На сельскохозяйственном предприятии, которое было названо «Луховицкие овощи», будут выращивать зелень и огурцы.

0 0 0 0 0 0