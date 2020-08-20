Труженицу тыла из Лосино-Петровского округа поздравили с 90-летним юбилеем

Труженицу тыла из Лосино-Петровского округа Веру Ичанскую поздравили с 90-летним юбилеем. Женщина всю жизнь трудилась на благо страны. Начала она свой нелегкий путь в 11 лет, когда шла война.

Источник фото: телеканал «360»

Вера Ичанская — пример человека, которого отличают огромная работоспособность, честность и порядочность. Уже с 11-летнего возраста Вера Дмитриевна работала в колхозе, потому что с началом войны практически всех мужчин призвали на фронт. Об одном эпизоде вспоминает до сих пор.

«Помню, как на станции упала бомба фугасная. Вырыла очень огромную яму. Шел поезд. Светились огоньки от поезда. И он метился в поезд — не попал. И у нас у всех вылетели стекла», — вспоминает Вера Ичанская, труженица тыла.

Вера Дмитриевна давно на пенсии. И, несмотря на почтенный возраст, выглядит она очень хорошо. Оптимизма ей не занимать. Говорит, поколение, пережившее самые тяжелые времена, относится к жизни по-другому.

Секрет долголетия, призналась труженица тыла, в физической активности, движении и труде. В этом же духе и своих дочерей воспитывала.

«Забота о всех. Обязательно должна про всех все знать. Как у них дела, чем занимаются. За всех переживает. Всем может дать совет. И в огород рвется что-то поделать. Ругается, что мы не разрешаем», — рассказала про маму Любовь Бурмистрова, дочь Веры Ичанской.

Поздравление долгожителей, ветеранов, тружеников тыла со значимыми в их жизни датами стало уже доброй традицией в Лосино-Петровском. С 90-летним юбилеем Веру Ичанскую пришли поздравить родственники, соседи и представители администрации городского округа.

«Люди очень волнительно к этому относятся. Потому что гости к ним приходят нечасто. И всегда говорят: „Спасибо, что не забываете про нас. Спасибо, что приходите, тем более подарки“. Подарки и письма поздравительные приносим и от президента, и от губернатора, и от главы городского округа», — отметила Марина Полякова, заместитель главы г. о. Лосино-Петровский.

Главное пожелание Вере Дмитриевне — крепкого здоровья и бодрости духа. В свою очередь именинница пообещала, что обязательно на следующий юбилей снова соберет гостей.