Тружениц тыла из Подмосковья поздравили с 8 Марта

Алевтина Егупова из Звездного городка всю жизнь проработала учителем. Среди ее учеников были и дети космонавтов, поэтому в этот раз поздравить с 8 Марта к ней приехал Петр Климук. А служившую в контрразведке жительницу Одинцова с праздником поздравил сыровар Олег Сирота.

Источник фото: телеканал «360»

Алевтина Евгеньевна — одна из долгожителей Звездного городка. Всю жизнь проработала учителем. Сначала в родной Владимирской области, потом в ГДР и на Украине. А в середине 60-х переехала в Подмосковье. Вместе с Юрием Гагариным открывала школу в Звездном городке, преподавала в начальных классах. Учила Алевтина Евгеньевна и детей космонавтов.

Источник фото: телеканал «360»

«Это удивительный человек. И хочу сказать, что это добрейший человек, который за учениками так следила, так смотрела. Для меня просто удовольствие смотреть, как она ухаживает», — рассказал космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с Петром Климуком с 8 Марта учителя поздравил и глава Звездного городка Евгений Баришевский. В год юбилея Победы гости вспоминали и военные годы. В то время Алевтина Евгеньевна была подростком, но помогала медсестрам госпиталя. Ухаживала за ранеными и сверстниками, эвакуированными из блокадного Ленинграда.

Источник фото: телеканал «360»

«Было, конечно, трудно. Но самая-то главная задача была — сделать что-то полезное. Чтобы как-то приблизить День Победы, чтобы людям снова жилось весело. У каждого был такой долг: кому-то помочь, за кем-то ухаживать», — говорит труженица тыла, ветеран педагогического труда Алевтина Егупова.

Источник фото: телеканал «360»

А в это время сыровар Олег Сирота приехал поздравлять одинцовского ветерана Зою Грузевич.

Во время войны Зоя Владимировна служила в контрразведке в Иране. Позже была военным цензором. Потом ушла со службы и посвятила себя семье. Теперь у нее два сына, четыре внука и пять правнуков. Они все вместе собираются дома у Зои Владимировны.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеран оценила вкус фермерского сыра, который подарил Олег Сирота. Но и хозяйка дома не оставила гостей без угощения. Накормила всех собравшихся сладостями по авторскому рецепту.