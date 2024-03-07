Подмосковье 07 марта 2024, 15:59 Трудовые коллективы в Лыткарине провели лыжную гонку Источник фото: Анастасия Харченко

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Подмосковные спортсмены поучаствовали в лыжных гонках Спартакиады трудовых коллективов городского округа Лыткарино. Команды бежали эстафету на трассе «Волкуша» на дистанции два километра.

В гонках состязались десять команд по три человека в каждой.

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Победителями стала команда Лыткаринской спортивной школы, второе место заняла команда «ДиПОС», а бронзу взяли лыжники команды ЛМЗ филиал ПАО «ОДК-УМПО».

Победителей и призеров соревнований наградили медалями и грамотами, а следующим состязанием трудовых коллективов станет турнир «Многоборье ГТО», который проведут в спортивном комплексе «Арена Лыткарино» 22 марта.

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