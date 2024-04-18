Подмосковье 18 апреля 2024, 19:51 Трудовую династию с 200-летним стажем наградили в Ногинске пресс-служба администрации Богородского городского округа

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За вклад в развитие трудовых традиций и в честь праздника труда в Подмосковье семье Муняковых вручили благодарность главы Богородского округа. Общий трудовой стаж семьи — 204 года. Все они работают на заводе «Акрихин» в Старой Купавне.

Основатель трудовой династии Муняковых — Вениамин Николаевич. Свою трудовую деятельность начал в 1949 году на предприятии Московского химико-фармацевтического завода «Акрихин».

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«Трудовые династии — это достояние и богатство нашего округа. Они — истинный пример преданности своему делу и умения вдохновлять своих потомков на труд и достижение высоких результатов. Уверен, что трудовые династии являются опорой и гордостью любого предприятия. Такие семьи — пример стабильности, олицетворяющий прошлое, настоящее и будущее производства», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Сейчас трудовую династию продолжают две дочери Вениамина Николаевича. Мунякова Татьяна Вениаминовна, ее стаж работы почти 40 лет и Невретдинова Елена Вениаминовна — вторая дочь, работает аппаратчиком с 2003 года.

Затем трудовую эстафету приняли дети. Сын Татьяны Вениаминовны Еремеев Вениамин Владимирович. Стаж работы в составе династии 10 лет. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции. Вениамина Владимировича призвали во время частичной мобилизации.

Дочь Татьяны Вениаминовны Еремеева Мария Владимировна также трудится на заводе, стаж в составе династии 13 лет.

Вся трудовая династия живет в одном большом доме на собственной земле, которая была выделена заводом «Акрихин». Дом перестраивался, увеличивался в размерах, чтобы вместить в себя всю дружную огромную семью. Сейчас в доме проживают родственники четырех поколений.

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