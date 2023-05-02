Подмосковье 02 мая 2023, 14:16 Трудовую династию энергетиков с 200-летним стажем наградили в Коломне

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Династию подмосковных энергетиков Дутиковых из «Мособлэнерго» наградили за многолетний добросовестный труд. В копилку достижений семейства добавилась почетная грамота главы городского округа Коломна.

В Министерстве энергетики Московской области рассказали, что Дутиковы — это одна из самых известных трудовых династий в энергетике Подмосковья. Общий трудовой стаж семьи насчитывает около 200 лет. Основатель династии — Валентин Анатольевич Дутиков — прошел путь от инженера до директора коломенской электросетевой организации, посвятив энергетике 45 лет. Сейчас он на пенсии, а в «Мособлэнерго» трудятся пять из девяти представителей династии, продолжая вносить вклад в полезное и важное дело.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют заменить более тысячи километров тепловых сетей. Это в 7,6 раза больше, чем за последние пять лет.

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