01 сентября 2023, 12:39
Трудовая династия из Павловского Посада более 450 лет отработала в промышленности
Семья Кукушкиных-Корниловых из Павловского Посада — одна из участниц подмосковного конкурса «Лучшая трудовая династия» в номинации «Промышленность». Общий стаж нескольких поколений этой фамилии составляет 455 лет.
«Представители этой династии — а их 17 человек — отработали на предприятиях в общей сложности 455 лет. У большинства всего две записи в трудовой книжке — прием на работу и увольнение на пенсию», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.
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Династия Кукушкиных-Корниловых берет свое начало с 1925 года, от Петра Евсеевича Кукушкина. Он начал работать на Павловском рукавно-ткацком комбинате грузчиком, а в 1929 году перешел в совхоз имени Ворошилова.
Все члены семьи уделяли большое внимание улучшению условий труда, следили за культурой производства, участвовали в общественной работе. За достигнутые производственные показатели некоторые представители семейства записаны в Книгу почета.
Представители Кукушкиных-Корниловых работали в разных цехах и отделах, у них разные профессии и должности, но всех их объединяет добросовестное отношение к труду и стремление досконально разобраться в тонкостях профессии. Сейчас на предприятии работают два участника династии — Вадим и Сергей Корниловы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил рабочих за развитие промышленности. По его словам, Подмосковье входит в топ-3 регионов России по объемам обрабатывающей промышленности.
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Семья
Павловский посад
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