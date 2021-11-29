Трудные подростки из 27 регионов прошли образовательный интенсив в Подмосковье

Трудные подростки из 27 регионов посетили мастер-классы с известными спортсменами в Подмосковье. Сделать это помог всероссийский проект «Тренер». Ребята преодолели полосу препятствий и пообщались с чемпионами.

Подростки смогли проверить свои силы в разных видах спорта и увидеть Главный храм Вооруженных сил России.

Помимо прочего, им показали экспозицию центрального музея Воздушно-космических сил Министерства обороны.

И это только часть насыщенной программы трехдневного образовательного интенсива, который прошел в военно-патриотическом центре „Авангард“ пресс-служба ОНФ.

В подмосковном центре встретились участники и наставники всероссийского проекта «Тренер». Собралось более 50 человек.

Проект рассчитан на социализацию трудных подростков. Они регулярно занимаются спортом, участвуют в благотворительных и социальных акциях.