TRUCK FORUM впервые прошел в Подмосковье

В деревне Быково Московской области 24 июня стартовал VI международный фестиваль грузового транспорта TRUCKFEST. В его рамках впервые прошел TRUCK FORUM, который собрал более 50 представителей транспортной отрасли от Хабаровска до Бреста.

Результаты форума лягут в основу работы Общероссийской общественной организации «Водители России» на весь следующий год.

В первой пленарной дискуссии приняли участие представители бизнеса, транспортных компаний, международные перевозчики из России и Белоруссии. На ней выступил руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей по вопросам развития грузового автотранспорта и межрегиональных грузоперевозок Москвы.

Одной из главных мер поддержки является возможность субсидирования затратной части (частичной или полной), связанной с оплатой системы «Платон», отметил спикер. Также важно регулировать цены на топливо и стоимость грузоперевозок, подчеркнули в ходе дискуссии.

Модератором второго блока форума выступил председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков «АПП» Белоруссии Екатерина Станкевич. Во втором блоке обсудили план замещения европейских марок грузовиков на белорусских и китайских производителей. Ведущие дистрибьюторы запчастей ГК «ОМЕГА» предложили план развития по приобретению запчастей для грузовой техники. На форуме приняли решение развивать сервисную и дилерскую сеть для китайских производителей.

Транспортный форум прошел в первый день фестиваля «ТракФест». 25 и 26 июня гостей ждет полноценная программа. Подробности можно узнать на сайте truckfest.ru.