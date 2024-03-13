Подмосковье 13 марта 2024, 09:38 Трубы в химкинском микрорайоне Митино Дальнее промоют после жалобы жителей на качество воды ГКУ МО "МОС АВС"

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Специалисты аварийно-восстановительной службы «МОС АВС» провели проверку качества воды в микрорайоне Митино Дальнее в Химках. Жалобу жителей подтвердила экспертиза.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали о результатах проверки. Оказалось, что в один из домов населенного пункта вода подается желтоватого оттенка без примесей и запаха, а иногда — с небольшой взвесью.

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По словам жителей, давление воды эпизодически падает в течении дня, что приводит к остановке нагревательных котлов. По утрам вода часто имеет посторонний запах.

На основании заключения сертифицированной организации, вода действительно оказалась не соответствующей требованиям.

Администрации городского округа Химки рекомендовали провести гидропневматическую промывку наружных и внутридомовых сетей водоснабжения с последующей экспертизой воды. Результаты лабораторного анализа необходимо будет направить в Министерство ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с управдомами модернизацию котельных и теплосетей в Королеве. Президент поручил запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ, и в Подмосковье эту работу также усиливают.

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