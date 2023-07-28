Подмосковье 28 июля 2023, 15:38 Трубопровод в поселке имени Цюрупы под Воскресенском капитально отремонтируют к октябрю пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Капитальный ремонт магистрального трубопровода продолжается в поселке имени Цюрупы городского округа Воскресенск. Работы стартовали в апреле и должны завершиться в октябре.

Подрядная организация «Аврора» работает на объекте с небольшим опережением графика. Перед компанией стоит задача обновить магистральный трубопровод протяженностью более двух тысяч погонных метров на улицах Канатная, 2-я Канатная и Нерская. Также установят 40 колодцев, к которым смогут подключиться жители.

Сейчас предстоит дооснастить колодцы запорной арматурой, провести опрессовку и благоустроить территорию, где проводились земляные работы. Подключение жителей к отремонтированным сетям обеспечит «Белоозерское ЖКХ».

Кроме того, работы ведутся в еще двух населенных пунктах округа. Так, в деревне Дворниково заменят 2,2 тысячи погонных метров трубопровода и установят 51 колодец. А на Новозаводской улице в поселке Виноградово капитально отремонтируют 400 метров сетей и установят восемь колодцев. Эти работы также завершатся в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в регионе стартовала масштабная программа по обновлению теплосетей и котельных.

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