Тротуары в 46 округах Подмосковья отремонтируют до конца года

По данным Минтранса Московской области, до конца года в Подмосковье построят и отремонтируют более 140 километров тротуаров. Наибольший объем работ будет проделан в Истре.

Работы по обустройству тротуаров пройдут в 46 округах Московской области. В рамках реализуемого нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет построено 60 километров новых и отремонтировано 85 километров существующих пешеходных дорожек.

«Будут выполнены устройство корыта, установка бортового камня, устройство слоя из песка и щебня, а также асфальтобетонного покрытия. Завершить работы в полном объеме планируется осенью», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем работ пройдет в городском округе Истра — здесь построят более 14 километров новых тротуаров. Работы проведут на участке от Волоколамского шоссе до поселка Манихино по улице Первомайской; в деревне Лешково от кругового движения до ЖК «Павловский Квартал»; по улице Центральной в деревне Покровское. Еще около трех километров пешеходных дорожек появится на участках автодороги ММК — Павловская Слобода — Нахабино — Чесноково.

Более пяти километров тротуаров построят в Коломенском округе. Ходить станет комфортно на Акатьевском шоссе в деревне Сычево, в деревне Туменское на автодороге Туменское — Большое Акулово — Донашево — Якшино и в черте города Озеры, на улицах Коммунистической, 7 Ноября и Свердлова.

Еще четыре километра тротуаров ожидают в Ленинском округе, на Володарском шоссе, по улице Центральной, и в селе Молоково, по улицам Ленина и Революционной.

Узнать, где какие тротуары будут построены в 2022 году, можно на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. В прошлом году в Московской области появилось больше 530 километров новых дорог для пешеходов. Губернатор Андрей Воробьев призвал коллег следить за предложениями жителей при выборе мест для планирования дорожной инфраструктуры.