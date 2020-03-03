Тротуары и переходы обустроят в деревне Зайцево Одинцовского округа в этом году

У жителей деревни Зайцево Одинцовского городского округа появятся освещенные тротуары и переходы. Долгое время Кокошкинское шоссе, не подсвеченное фонарями, доставляло людям неудобства.

Шоссе делит деревню на две части. Тем, кому нужно на другую сторону, приходилось идти вдоль трассы и перебегать ее.

Жители Зайцева пытались решить проблему несколько лет. Сейчас к ситуации подключилось Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Благодаря активной позиции жителей деревни Зайцево предложение по строительству тротуара победило в голосовании на портале „Добродел“ и уже в этом году, летом на протяжении всей деревни появятся новые и удобные тротуары. Также до конца 2020 года будет построена новая линия наружного освещения, как на протяжении всей деревни, так и до границы с Москвой в сторону посёлка Кокошкино», — заявил Виктор Щулепников, начальник управления Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты сейчас разрабатывают проект и согласовывают документы. После реконструкции трасса станет намного безопаснее.