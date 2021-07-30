Тротуары и парковку обустроили около ж/д станции Салтыковская в Балашихе

В Балашихе благоустраивают территорию около железнодорожной станции Салтыковская. Там уже появились удобная парковка и тротуары. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов с главой городского округа Сергеем Юровым проверили ход работ во время рабочей поездки.

Источник фото: Евгений Дудин

В 2016 году возле станции Салтыковская начали строить эстакаду в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Путепровод, который соединяет две части города, открыли в 2019 году. Для удобства пассажиров общественного транспорта и пешеходов под эстакадой со стороны Разинского шоссе обустроили остановочный комплекс.

Сейчас территорию около железнодорожной станции благоустраивают. Здесь появилась парковка для автомобилей и пешеходные дорожки.

Источник фото: Евгений Дудин

«Сегодня выполнено максимальное количество работ, благоустроены стоянки под транспорт, тротуары — все, что необходимо для пешеходов. Данная территория преобразилась, необходимо также привести в порядок территорию бывшего рынка, чтобы здесь был построен качественный современный объект, как минимум колхозный рынок, который позволял бы покупать самые свежие товары, разведенные на территории Московской области», — отметил Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что станция Салтыковская войдет в маршрут МЦД-4, поэтому благоустройство здесь — это часть большой работы по открытию диаметров, которая улучшит транспортное обслуживание для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи.