Подмосковье 27 июня 2023, 15:26 Тротуарную плитку заменят на улице Сукромка в Мытищах в июле

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Тротуарную плитку заменят около дома № 28 на улице Сукромка в Мытищах. Работы начнутся с 1 июля и продлятся две недели.

Управляющая компания «ПИК-Комфорт» получила большое количество обращений жителей по данному вопросу. Выполнение работ проконтролируют представители администрации городского округа Мытищи.

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«В рамках месячника благоустройства многие работы были выполнены, но работы по восстановлению плиточного и асфальтового покрытий обычно проводятся в летний период. На данный момент управляющая компания „ПИК-Комфорт“ приступает к выполнению работ по замене плиточного покрытия», — сказал директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мытищ Сергей Киселев.

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