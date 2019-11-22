Еще больше прогулок. В Подмосковье построят 250 км тротуаров в следующем году

В Московской области увеличат объем строительства тротуаров вдоль региональных дорог до 250 километров. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

В 2019 году в Подмосковье построили 235 километров тротуаров шириной не менее 1,5 метра. В следующем году асфальтированных пешеходных дорог станет еще больше.

«В следующем году кроме увеличения объема строительства тротуаров мы планируем отремонтировать более 1,7 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, порядка 1,3 тысячи из них — муниципальные, а также свыше 100 территорий медицинских учреждений», — рассказал Гержик.

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В этом году в регионе отремонтировали более 2,1 тысячи дорог. Заметно и увеличение количества новых трасс. Например, в 2019-м движение открыли на западном объезде в Сергиевом Посаде, путепроводы в Реутове и Балашихе.