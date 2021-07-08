Тротуар вдоль Волоколамского шоссе построили в Красногорске

Новый тротуар появился вдоль Волоколамского шоссе в Красногорске. Его построили вблизи жилого комплекса «Изумрудные холмы» в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Местные жители смогут безопасно добираться вдоль шоссе до остановки «Леспаркхоз». На проезжей части очень интенсивное движение.

Ежедневно здесь проезжает не менее 80 тысячи машин. Кроме того, жители смогут безопасно доходить и до госпиталя имени Вишневского, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Красноярске продолжается строительство тротуара еще на одном участке Волоколамского шоссе — от улицы Новая Опалиха до Широкого переулка Минтранс Подмосковья.

Уже к осени по президентскому проекту построят восемь новых тротуаров в Красногорске.

Оценить качество работ и узнать, где построят тротуары, можно на «Доброделе» по ссылке.