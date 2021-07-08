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    08 июля 2021, 09:38

    Тротуар вдоль Волоколамского шоссе построили в Красногорске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый тротуар появился вдоль Волоколамского шоссе в Красногорске. Его построили вблизи жилого комплекса «Изумрудные холмы» в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

    Тротуар вдоль Волоколамского шоссе построили в Красногорске | Изображение 1

    Местные жители смогут безопасно добираться вдоль шоссе до остановки «Леспаркхоз». На проезжей части очень интенсивное движение.

    Ежедневно здесь проезжает не менее 80 тысячи машин. Кроме того, жители смогут безопасно доходить и до госпиталя имени Вишневского, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    В Красноярске продолжается строительство тротуара еще на одном участке Волоколамского шоссе — от улицы Новая Опалиха до Широкого переулка

    Минтранс Подмосковья.

    Уже к осени по президентскому проекту построят восемь новых тротуаров в Красногорске.

    Тротуар вдоль Волоколамского шоссе построили в Красногорске | Изображение 2

    Оценить качество работ и узнать, где построят тротуары, можно на «Доброделе» по ссылке.