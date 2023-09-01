Подмосковье 01 сентября 2023, 13:08 Тротуар с велодорожкой построили на улице Ленина в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Новый тротуар из асфальтобетона и плитки обустроили на улице Ленина в Лобне. Рядом проложили велодорожку со специальным покрытием.

Улица Ленина — центральная в городе. Вдоль нее расположены школа и лицей, парк культуры и отдыха, а также станция Московского центрального диаметра. Теперь путь к этим важным социальным объектам будет комфортнее для пешеходов.

Напомним, сегодня в округе ведется строительство двух региональных дорог — Северного обхода и Лобненского шоссе. Эти трассы улучшат транспортную ситуацию в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

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