01 сентября 2023, 13:08
Тротуар с велодорожкой построили на улице Ленина в Лобне
Новый тротуар из асфальтобетона и плитки обустроили на улице Ленина в Лобне. Рядом проложили велодорожку со специальным покрытием.
Улица Ленина — центральная в городе. Вдоль нее расположены школа и лицей, парк культуры и отдыха, а также станция Московского центрального диаметра. Теперь путь к этим важным социальным объектам будет комфортнее для пешеходов.
Напомним, сегодня в округе ведется строительство двух региональных дорог — Северного обхода и Лобненского шоссе. Эти трассы улучшат транспортную ситуацию в городе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.
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Благоустройство
Лобня
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