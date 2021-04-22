Тротуар построят на Михневском шоссе в Люберцах

В Люберцах строят тротуар на Михневском шоссе. Дорожку обустраивают в рамках реализации в Московской области президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Новый тротуар строят на региональной дороге Москва — Жуковский — Малаховка с 0,3 по 0,7 километра. Основную часть работ уже завершили. Дорожники устроили корыто под тротуар, слои из песка, щебня, установили бортовой камень, вскоре буду укладывать асфальт.

Тротуар пройдет вдоль Михневского шоссе в рабочем поселке Малаховка, где находятся средняя школа № 47 и православная школа «Образ». Тротуар также обеспечит комфортный подход к остановке «Булочная». Благодаря этому повысится уровень безопасности для учеников школ.

Сейчас в Подмосковье строят свыше 20 новых тротуаров в шести округах. Всего на региональной дорожной сети в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» до конца года появится около 350 километров новых тротуаров. За последние годы объем строительства новых тротуаров увеличился почти в пять раз. В первую очередь тротуары строят в населенных пунктах, в том числе в местах с высокой интенсивностью движения.

Новый тротуар появится и в Истре. его обустраивают около станции Снегири. Работы ведут около железнодорожного переезда с 0,8 по 1,1 километра дороги Волоколамское шоссе — дом отдыха «Снегири».