Подмосковье 21 июня 2023, 15:11 Тротуар на улице Ленина в Лобне отремонтируют к началу июля

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Тротуар с велодорожкой откроют на улице Ленина в Лобне к началу июля. Работы контролирует администрация округа.

«Темп взяли высокий, уже к началу июля планируем принять готовый объект. Протяженность тротуара — более километра. Отмечу, что наряду с пешеходной зоной на улице Ленина появится и велодорожка», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Ранее он отметил, что при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева началось строительство Северного обхода Лобни, была реконструирована дорогав аэропорт Шереметьево, а вскоре асфальт обновят на 12 муниципальных дорог. Все эти проекты сделают город более комфортным для автомобилистови разгрузят дороги округа.

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