16 ноября 2022, 16:41
Тротуар на Колхозной улице в Подольске сделали безопасней по просьбам жителей
Дорожные службы переустроили тротуар на Колхозной улице в Подольске по просьбам жителей. Благодаря этому путь к школе и двум детским садам стал безопаснее.
Путь стал комфортнее для 10 тысяч жителей округа. Он ведет не только к учреждениям, но и к остановке «Красная Горка».
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Дорожники подняли тротуар на уровень проезжей части, обустроили несколько слоев и обновили покрытие. Работы провели на 130 метрах. Кроме того, на улице появилось перильное ограждение.
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Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
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