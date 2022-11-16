Подмосковье 16 ноября 2022, 16:41 Тротуар на Колхозной улице в Подольске сделали безопасней по просьбам жителей

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Дорожные службы переустроили тротуар на Колхозной улице в Подольске по просьбам жителей. Благодаря этому путь к школе и двум детским садам стал безопаснее.

Путь стал комфортнее для 10 тысяч жителей округа. Он ведет не только к учреждениям, но и к остановке «Красная Горка».

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Дорожники подняли тротуар на уровень проезжей части, обустроили несколько слоев и обновили покрытие. Работы провели на 130 метрах. Кроме того, на улице появилось перильное ограждение.

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Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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