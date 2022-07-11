Тросовые барьеры установят вдоль 45 километров дорог Подмосковья к концу года

Трос с алюминиевым покрытием, который установили на участке Лыткаринского шоссе с 3,18 по 3,36 километр для тестовой эксплуатации, прошел трехмесячное испытание. Выяснилось, что даже в периоды сильных осадков покрытие не меняет свои свойства, ему не потребовалось дополнительное обслуживание. Сейчас трос в полностью нормативном состоянии, на нем не появились следы коррозии. В этом году в Подмосковье собираются установить 45 километров тросовых ограждений.

Ранее тросы подобного вида не применялись нигде в России. Трос установили после того, когда именно на этом участке стали часто фиксироваться нарушения правил дорожного движения, когда водители разворачивались в неположенном месте, и это иногда приводило к авариям и травмам людей.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, в ведомство поступают обращения жителей о том, что при наезде тросы сильно повреждают автомобиль, но, в данном случае главное, что «повреждение» касается только автомобиля, а не человеческой жизни. Дело в том, что за это время уже бывали наезды на ограждение, однако ни одного погибшего при этом не зафиксировано. Поэтому в Минтрансе считают, что разделение транспортных потоков при помощи тросов — достаточно эффективная мера.