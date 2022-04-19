Трос с алюминиевым покрытием впервые установили на подмосковной трассе

В Московской области на участке Лыткаринского шоссе в рамках эксперимента установили тросовое ограждение с алюминиевым покрытием отечественного производства. Такой трос применяют впервые в России. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Установка тросов была проведена в рамках работ по повышению безопасности дорожного движения по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Ограждение было установлено на островке безопасности в месте, где пересекаются транспортные потоки. Итоги эксперимента подведут в июне.

Участок с 3,18 по 3,36 км был выбран потому, что в последние два года здесь происходили ДТП при развороте автомобилей через островок безопасности.

Трос установила компания «ЭМ-Кабель» из Саранска. Трос обладает повышенной прочностью и стойкостью к образованию коррозии благодаря плакированию стальной проволоки алюминием. Кроме того, такое покрытие не подвержено разрушению при перепадах температур и выпадении осадков.

Согласно лабораторным испытаниям, трос соответствует ГОСТу, безремонтный период эксплуатации ограждения составляет более 25 лет. При норме 18 тонн разрывное усилие троса составило 23 тонны.

Такие ограждения разделяют потоки движения машин и не допускают выезд авто на встречные полосы. Как правило, их устанавливают на наиболее аварийных участках дорог.