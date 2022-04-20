Тропу здоровья привели в порядок в Кубинке-10

Жители Кубинки-10 провели весенний субботник. Основными площадками для массовой уборки стали Тропа здоровья и центральная площадь.

Тропа здоровья — излюбленное место горожан. Зимой здесь катаются на лыжах, летом — делают пробежки. Во время уборки спилили сухостой, собрали валежник и почистили тропу от мусора. По просьбам жителей место для отдыха облагородят.

Перед началом субботника участники получили все необходимое: от метлы до лопаты. Глава Одинцовского района Андрей Иванов похвалил жителей за командную работу.

Всего на уборку пришло более 400 человек. С начала апреля субботники проходят на знаковых точках Одинцовского округа. Они будут продолжаться до конца весны.