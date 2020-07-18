Тропу, по которой любил гулять Пушкин, восстановят в Подмосковье

В Подмосковье начали восстанавливать пешеходную тропу, по которой любил гулять Александр Сергеевич Пушкин. В середине прошлого века эти тропы забросили, но их исторический контекст никуда не делся.

«В „Дубровском“ он писал: „Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала река. Вдали, на высоком холме, виднелся большой барский дом с зеленой кровлей и с бельведером. И старинная церковь и причудливая колокольня“. Вот вам описание усадьбы Вяземы. То есть это — усадьба Троекурово. А усадьба Дубровского — это усадьба Захарово», — рассказал «360» директор музея-заповедника А. С. Пушкина Александр Рязанов.

Восстанавливать старинную тропу начали сотрудники музея-заповедника Пушкина. Его директор не только командует процессом, но и сам взялся за садовые ножницы. Кроме того, музей-заповедник в социальных сетях призвал всех желающих помочь с восстановлением дорожки. Откликнулись десятки волонтеров — как из области, так и из других регионов

Я услышал только слово „Пушкин“ — и сразу говорю: „Я хочу поучаствовать в этом“. Я получил огромное удовольствие. Кошу, а сам думаю: здесь когда-то ходил и бегал Александр Сергеевич Юрий Бурминский волонтер.

Не обошлось и без трудностей. Во-первых, это то ли свалка, то ли какая-то база прямо на горизонте. Во-вторых, козы, которые уже покушались на только что привитые липы. А в-третьих, общий враг — борщевик. Убирать его надо правильно и вовремя. Иначе заполонит все поле.

«Конкретно у этого борщевика уже был покос один. Эти стебли новые и не такие высокие», — отметил представитель движения «БорщеВиктори» Антон Гладилин.

В дальнейшем, помимо тропы, здесь появятся лавочки, столики и все прочее для комфортных прогулок и отдыха. Есть у этого проекта и логистическая составляющая. Дорога свяжет пешей доступностью сельское поселение Захаровское с городскими поселениями Большие Вяземы и Голицыно.

Первый этап благоустройства территории закончится уже этой осенью, а окончательный вариант тропы и инфраструктуры будет готов примерно через два-три года.