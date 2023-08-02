Подмосковье 02 августа 2023, 15:06 Тропу к могиле историка Василия Татищева благоустроят в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Тропу к могиле российского государственного деятеля и историка Василия Татищева благоустраивают в Солнечногорске. Работы завершат к 10 августа.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты уже смонтировали удобную, безопасную и освещенную дорожку от деревни Шахматово до погоста. Общая протяженность маршрута составляет около полутора километров.

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«Василия Никитича также называют отцом Урала. В год 300-летия основанного им города Екатеринбурга правительство Свердловской области реализует большой и очень важный проект — строительство тропы к могиле Татищева. Со своей стороны продолжаем оказывать поддержку в реализации данного проекта», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он вместе с коллегами проверил готовность объекта к открытию, которое запланировано на 10 августа.

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