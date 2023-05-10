Подмосковье 10 мая 2023, 11:20 Тромб размером 5 сантиметров удалили из сонной артерии пенсионера в больнице Мытищ ПС Минздрава МО

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Пенсионер 81 года поступил в региональный сосудистый центр Мытищинской больницы с признаками ишемического инсульта. На обследовании врачи увидели огромный тромб, который полностью перекрыл внутреннюю сонную артерию.

Состояние грозило мужчине летальным исходом. В срочном порядке врачи приняли решение о проведении малоинвазивной операции.

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«Через небольшой прокол в области запястья мы ввели специальный инструмент, которым захватили и извлекли тромб размером пять сантиметров. Операция прошла успешно и заняла около 15 минут», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.

Сейчас пенсионер чувствует себя хорошо, его речь и двигательные функции полностью восстановлены. Пациент продолжает лечение в неврологическом отделении и в скором времени будет выписан.

Если у человека угол лица опущен вниз, он не в состоянии произнести свое имя, встать и поднять руку, необходимо как можно скорее вызвать скорую. Оптимальным сроком оказания помощи пациенту являются первые четыре часа от начала заболевания. Лечение, проведенное в это время, будет наиболее эффективным.

Новую подстанцию скорой помощи открыли в Видном. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что комфорт для фельдшеров и пациентов стоит во главе угла.