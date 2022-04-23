«Тройкой» проезд в автобусах Подмосковья оплатили 8 млн раз

С февраля 2021 года проезд транспортной картой «Тройка» в автобусах Московской области оплатили 8 млн раз.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Восьмимиллионным пассажиром стала жительница Одинцова Екатерина Власова — ей вручили в подарок коллекционный альбом с картами «Тройка».

«Я приятно удивлена, это очень неожиданный сюрприз! Ежедневно езжу на работу из Одинцова в Москву на общественном транспорте — сначала на автобусе, а потом спускаюсь в метро. Картой „Тройка“ в Подмосковье пользуюсь уже год. Очень удобно оплачивать проезд одной картой в метро и в автобусе, и плюс еще экономлю на проезде за счет накопительных скидок», — поделилась Екатерина.

«С начала года по карте совершено более 3,6 миллионов поездок, а всего с начала запуска — 8 миллионов поездок. Жителям Подмосковья и Москвы удобно оплачивать одной картой поездки на всех видах общественного транспорта Московского региона», — заявила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

Больше всего поездок по картам «Тройка» за 2022 год совершили в Химках, Балашихе и Одинцове.