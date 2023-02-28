Подмосковье 28 февраля 2023, 21:43 Троим учителям из Коломны вручили благодарности на всероссийском слете наставников конкурса «Большая перемена»

Читать 360tv в

Слет лучших наставников конкурса «Большая перемена» прошел в Крыму. На нем отметили трех учителей из Коломенского округа, педагогам вручили благодарности.

Реклама

Документы были подписаны председателем Наблюдательного совета АНО «Большая Перемена», первым замруководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

«Это своеобразные курсы повышения квалификации в оригинальном, интерактивном формате. Конкурс „Большая перемена“ является очень важным для нашей страны, потому что самые талантливые дети собираются на этом конкурсе, а те идеи, которые они высказывают, очень важны для страны», — сказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия 9» Анна Ермакова, воспитавшая победителя конкурса.

Также благодарности вручили заместителю директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 2 „Квантор“» Ольге Ульяновой и учителю МБОУ «Лицей №4» Елене Клинцовой, чьи воспитанники стали призерами «Большой перемены».

В Крыму на слете лучших наставников конкурса «Большая перемена» собрались ведущие специалисты, они смогли поучаствовать в тренингах по командообразованию, мотивационных и практических встречах с лидерами мнений. Участники встретились с председателем Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорием Гуровым, генеральным директором АНО «Большая Перемена» Наталией Мандровой.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев представил Сергею Кириенко информационный центр Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».